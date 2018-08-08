الأمن يحدد 5 آلاف مشجع لمباراتي الأهلي والزمالك في البطولة العربية

كشف مسؤولي اتحاد الكرة، عن وصول إخطار من الجهات الأمنية يفيد موافقاتهم على حضور 5 آلاف مشجع فقط، لمباراة الأهلى مع النجمة اللبنانى المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

كما وافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آللاف مشجع لمباراة الزمالك والقادسية الكويتي، والمقرر لها يوم السبت المقبل لنفس الدور من البطولة العربية.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور 20 ألف مشجع فى كل مباراة، بناء على الاتفاق الذى تم خلال الاجتماع الذى عقده أشرف صبحى وزير الرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة برؤساء أندية الدورى الممتاز، حيث تم خلاله التأكيد على إقامة المباريات الافريقية والعربية بحضور 20 ألف مشجع.

يذكر أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى أكد أن الأمن هو صاحب القرار بشأن حضور الجماهير فى أى مباراة من عدمه.