6 ألاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي

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وافق الأمن على حضور 6 ألاف مشجع، خلال لقاء الإسماعيلي أمام الكويت الكويتي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وجاء ذلك ، فى أعقاب الاجتماع الذى عقده اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مع اللواء محمد على حسين مدير أمن المحافظة وأعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى.

ووفقًا للموقع الرسمي للدراويش فقد تقرر أن يحضر 2000 مشجع بمدرج الثالثة وسط و4000 مشجع بالمقصورة الأمامية والعلوية.

وأكد ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية في اجتماعه مع محمد على حسين مدير أمن المحافظة وأعضاء مجلس إدارة النادي على استعداد الجهات التنفيذية في المحافظة لإخراج المباراة بشكل جيد.

وقال طاهر: "أعلم جيدًا مدى إلتزام جماهير الإسماعيلي داخل المدرجات، ومدى سعيها لمساندة فريقها لتحقيق الفوز"، متمنيا أن يكون هذا اللقاء هو بداية حضور الجماهير لمبارايات البطولة.

ويستضيف الدراويش النادى الكويتى مساء الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال.