أمريكا تعتزم فرض رسوم جديدة على المزيد من السلع الصينية

أعلن الممثل التجاري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قرار الإدارة الأمريكية بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كمية من السلع المستوردة من الصين قيمتها 16 مليار دولار اعتبارا من يوم 23 أغسطس الحالي، وذلك في إطار الشريحة الثانية من الرسوم الأمريكية التي تقرر فرضها على السلع الصينية.



كانت الولايات المتحدة قد فرضت الرسوم الإضافية على الشريحة الأولى من السلع الصينية بقيمة 34 مليار دولار في الشهر الماضي وهو ما ردت عليه الصين برسوم مماثلة على كمية مماثلة من السلع الأمريكية.



تتهم الولايات المتحدة الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة وبخاصة في مجال التكنولوجيا.



كانت الصين أصدرت يوم الجمعة الماضي قائمة تضم 2500 سلعة أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ستخضع لرسوم إضافية تتراوح بين 5% و25% إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة على المنتجات الصينية.



في الوقت نفسه فإن قدرة الصين على المضي قدما في المواجهة مع الولايات المتحدة تبدو محدودة نظرا لأنها تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.



وتضم قائمة السلع الصينية التي أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم عليها اليوم الكيماويات ومنتجات الحديد والدوائر الكهربائية والمحركات ومكونات السكك الحديدية ومجموعة من السلع الأخرى.