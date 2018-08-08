إغلاق مؤقت لمطار بريمن في ألمانيا عقب إنذار أمني

أغلقت السلطات الألمانية مطار بريمن على نحو مؤقت اليوم الأربعاء بسبب إنذار أمني.

وبحسب بيانات الشرطة الاتحادية، فإنه لم يكن من المستبعد في أول الأمر تواجد أشخاص في أحد المناطق بالمطار التي لا يجوز دخلوها دون الخضوع للتفتيش.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، إنه لم يتم تأكيد ذلك الاشتباه حتى الآن، كما لم يتم العثور على أجسام خطرة، مضيفا أنه يجري مسح المنطقة بكلاب بوليسية متخصصة في الكشف عن المتفجرات، وحتى إذا لم تعثر الكلاب على شيء، سيجري استئناف تفتيش الركاب ظهر اليوم.

وبسبب إغلاق المطار، اضطر 55 راكبا على متن طائرة متجهة إلى باريس و71 آخرين على متن طائرة متجهة إلى أمستردام إلى مغادرة طائرتيهم والعودة إلى المنطقة العامة في المطار.

وبحسب بيانات المطار، فإنه ليس من المتوقع إلغاء رحلات اليوم، إلا أنه من المحتمل حدوث تأخيرات في ثماني رحلات.

وأوصت متحدثة باسم المطار الركاب بالاستعلام عن رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار.

وتأتي الواقعة عقب يوم من إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة في مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن إلغاء وإرجاء العديد من الرحلات والإضرار بنحو 13 ألف راكب.