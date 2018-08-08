مسؤول يمني يؤكد استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع مشاورات السلام

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش استعداد حكومة بلاده للتعامل الإيجابي مع مشاورات السلام التي تدعو إليها الأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقائه اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، إن الروح الإيجابية والمسئولة في التعامل مع مبادرات السلام وتغليب مصلحة الشعب كانت حاضرة في كل مراحل الأزمة اليمنية، وقدمت الحكومة الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق السلام والوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني.

ولفت بجاش، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وتمسكها بالحرب أدى إلى إطالة أمدها وتسبب بزيادة معاناة الناس، مشيرًا إلى أن "هناك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي لحماية التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من تهديدات مليشيات الحوثي الانقلابية وإيران.