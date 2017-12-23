من هي نوال الغامدي التي نعاها «هنيدي» عبر تويتر

«مثل للمقاومة والتحمل» هكذا وصف الفنان محمد هنيدي الطفلة الراحلة نوال الغامدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

لو الواحد جاله برد بيبقى قاعد على السرير ومش قادر يتحرك .. #نوال_الغامدي وزيها كتير من اطفالنا واهلنا في العالم العربي بيدولنا مثل المقاومة والتحمل ..

ربنا يرحمها ابتسامتها عمرها ما هتفارقنا pic.twitter.com/57g4TJg1vx — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ٨ أغسطس ٢٠١٨

نوال الغامدي طفلة سعودية، توفيت صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، ونعاها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج يحمل اسمها، بعد الإعلان عن خبر وفاتها.

تتمتع نوال بقدر كبير من التعاطف مع قصتها مع السرطان، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون عليها «محاربة مرض السرطان»، بعد أن اشتهرت من خلال صور وفيديوهات لها كانت تشاركها عبر حساباتها في البداية لعرض قصتها، ومن ثم أصبحت تطمئن المهتمين بها على تطورات حالتها الصحية.

كان للغامدي فيديو شهير طلبت فيه من محبيها التبرع بالدم لها بعد هبوط منسوب الصفائح الدموية لديها بسبب الأدوية، وعقب هذا الفيديو توالت الزيارات من محبي وأصدقاء نوال إلى المركز الطبي الذي كانت تتلقى العلاج به في جدة.

قاومت نوال مرض سرطان الغدد الليمفاوية طوال ثلاث سنوات،ودأبت خلال هذه الفترة على نشر فيديوهات وصور لها داخل غرفتها بالمركز الطبي، وحولت قصة مرضها المأساوية إلى مادة حوار مع متابعيها عبر سناب شات وانستجرام، وعقب وفاتها تصدر اسمها موقع تويتر، بعد أن شارك في دفتر عزائها كثير من الشباب السعودي، والعربي خاصة المتابعين لحالتها الصحية منذ سنوات.