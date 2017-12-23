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من هي نوال الغامدي التي نعاها «هنيدي» عبر تويتر

نجلاء سليمان
نشر فى : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 4:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أغسطس 2018 - 4:31 م

«مثل للمقاومة والتحمل» هكذا وصف الفنان محمد هنيدي الطفلة الراحلة نوال الغامدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 

نوال الغامدي طفلة سعودية، توفيت صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، ونعاها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج يحمل اسمها، بعد الإعلان عن خبر وفاتها.

تتمتع نوال بقدر كبير من التعاطف مع قصتها مع السرطان، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون عليها «محاربة مرض السرطان»، بعد أن اشتهرت من خلال صور وفيديوهات لها كانت تشاركها عبر حساباتها في البداية لعرض قصتها، ومن ثم أصبحت تطمئن المهتمين بها على تطورات حالتها الصحية.

كان للغامدي فيديو شهير طلبت فيه من محبيها التبرع بالدم لها بعد هبوط منسوب الصفائح الدموية لديها بسبب الأدوية، وعقب هذا الفيديو توالت الزيارات من محبي وأصدقاء نوال إلى المركز الطبي الذي كانت تتلقى العلاج به في جدة.

 

 

حبايب قلبي والله مايا واهلهاا مرررهه شكككرا انكم اسعدتوني وشاركتوني فرحة التخرج الله يسعدكم يارب مررره احبكم يا اجمل عايله 👩🏻‍🎓😭♥️♥️♥️♥️ . توأمي الجميله مايا احبك @maya__44 ام توأمي الجميله مره احبك ويسعدلي اليوم الي جبتي مايا فيه 😂♥️ @memooo_4 علبلوز اخو مايا @3zoz_444 . ووششششكككررااا ابلهه هدييل ما نسيتك تراا مرره احبكك @hadeel_photos 😭💖 '' تخرجي من المتوسط '' ماشاءالله'' ♥️ #نونه_الغامدي #مايا_بخش #علبلوز

A post shared by نونه الغامدي (@noonaa.1122) on

 

قاومت نوال مرض سرطان الغدد الليمفاوية طوال ثلاث سنوات،ودأبت خلال هذه الفترة على نشر فيديوهات وصور لها داخل غرفتها بالمركز الطبي، وحولت قصة مرضها المأساوية إلى مادة حوار مع متابعيها عبر سناب شات وانستجرام، وعقب وفاتها تصدر اسمها موقع تويتر، بعد أن شارك في دفتر عزائها كثير من الشباب السعودي، والعربي خاصة المتابعين لحالتها الصحية منذ سنوات.

 

 


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