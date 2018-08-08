عاطل يطعن شاب بسكين داخل نيابة كفر الدوار لهذا السبب

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شهدت نيابة مركز كفر الدوار بالبحيرة، قيام عاطل بالاعتداء على شاب بـ«سكين» أثناء عرضه على النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا بتعدي «محمد.ع» بسكين، على الشاب «محمد.س»، أثناء عرضه على النيابة، وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام.

وتبين أن الواقعة ترجع عندما تبلغ للمركز من «محمد.ع» باغتصاب الشاب «محمد.س»، نجلته، وبالفحص وإتمام الكشف الطبي تبين أن هناك علاقة غير شرعية بينهما ويوجد «حمل».

تم القبض على المتهم، وأثناء العرض على النيابة العامة قام والد البنت بالتعدي على الشاب بسكين، وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.