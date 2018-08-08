6 ملايين يورو تقرب صلاح من ميسى فى قائمة الأغلى فى العالم

النجم المصرى فى المركز السادس بقيمة 174.3 مليون يورو.. ومركز الدراسات الرياضية السويسرى يرشحه للصدارة إذا واصل التألق

احتل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، وهداف ليفربول الإنجليزى، المركز السادس ضمن قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم، بقيمة 174.3 مليون يورو، وبفارق 6 ملايين يورو فقط عن الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، صاحب المركز الرابع حسب مركز الدراسات الرياضية السويسرى «cies» الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

ويرجح الموقع الرسمى للمركز، تصدر صلاح، لقائمة الأغلى فى العالم التى يصدرها المركز شهريا حال استمرار توهج اللاعب كرويا فى الملاعب الإنجليزية خلال الموسم الجديد.

وفقد صلاح المركز الخامس لصالح النجم الإنجليزى، ديلى آلى، نظرا لنتائج كلا اللاعبين فى بطولة كأس العالم الأخيرة روسيا 2018.

ويعتمد مركز الدراسات الرياضية على مرحلتين من التقييم لتحديد القيمة التسويقية للاعبين، تتكون المرحلة الأولى من ثمانية عوامل، وهى مرحلة خاصة بالتقييم الإحصائى لتقدير المستوى للنادى الحالى للاعب، وهذه المتغيرات هى:

1ــ نشاط اللاعب مع ناديه الحالى.

2ــ نشاط اللاعب مع المنتخبات الوطنية.

3ــ نتائج اللاعب مع المنتخب الوطنى.

4ــ نتائج اللاعب مع النادى الحالى.

5ــ الأهداف المسجلة.

6ــ عمر اللاعب.

7ــ مركز اللاعب داخل الملعب.

8ــ الدورى الذى يلعب ضمنه فريقه الحالى.

المرحلة الثانية من التقييم، وتختص هذه المرحلة بتقدير النادى الذى يرجح أن ينتقل إليه اللاعب، أو الذى يدخل فى مفاوضات لضمه، وتتكون من خمسة عوامل تقييمية هى:

1ــ مدة العقد.

2ــ سنة الانتقال.

3ــ قيمة العقد المعروضة.

4ــ قيمة اللاعب فى حالة الإعارة.

5ــ مستوى نادى الشراء.

ووفقا لهذه العوامل يتوقع المركز الدولى، أن يتصدر محمد صلاح قائمة الترتيب، إذا واصل التألق وتسجيل الأهداف بنفس الوتيرة التى كان عليها الموسم الماضى، إضافة إلى ارتباط اسمه بالانتقال إلى أكبر أندية أوروبا سواء ريال مدريد أو برشلونة، كما تردد فى موسم الانتقالات الصيفية الحالى.

وكان صلاح قد جدد عقده مع الفريق الإنجليزى لمدة أربع سنوات، مما يساعد أيضا على زيادة القيمة التسويقية له حال تلقيه عرضا من أحد الناديين، ويبدأ الريدز مشواره فى البريمييرليج الأحد المقبل أمام فريق وست هام يونايتد.

وكان صلاح قد سجل الموسم الماضى 44 هدفا، وصنع 16 آخرين، بالإضافة إلى قيادة الفريق الإنجليزى إلى نهائى دورى الأبطال للمرة الأولى منذ 11 عاما.

كما قاد صلاح المنتخب الوطنى المصرى إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما بعدما سجل 7 أهداف خلال مباريات المنتخب فى التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة.

ويحتل الإنجليزى هارى كين، صدارة قائمة الأغلى فى العالم بـ 203.5 مليون يورو، يليه البرازيلى نيمار دا سيلفا برصيد 201.2 مليون يورو، بينما يحل الفرنسى الشاب كيليان مبابى فى المرتبة الثالثة بـ195.5 مليون يورو، وميسى فى المرتبة الرابعة 181.4 مليون يورو، بينما يحل الإنجليزى ديلى آلى فى المرتبة الخامسة برصيد 174.7 مليون يورو.