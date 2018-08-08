هاني شاكر: إليسا اختارت مواجهة السرطان وحدها

قال الفنان هاني شاكر، إنه تأثر بلحظة إعلان الفنانة اللبنانية إليسا، عن إصابتها السابقة بسرطان الثدي وتعافيها من المرض.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن الفنانة إليسا لم ترغب في إزعاج الآخرين عندما كانت مصابة بالمرض الخبيث واختارت مواجهته وحدها، متابعًا: «أعلنت الأمر بعدما كتب الله لها الشفاء، وربنا يديم عليها نعمة الشفاء والصحة ويشف كل مريض».



وأشار إلى تجربته مع ابنته الراحلة التي كانت مصابة بالسرطان، واصفًا إياها بالتجربة المريرة، قائلًا: «كانت شجاعة وصبورة وتحملت بالرغم من شراسة المرض، ولكنها كانت متمسكة حتى آخر وقت لكن قدر الله وماشاء فعل، وليس كل من يمر بالتجربة يكتب له الشفاء الكامل».



واستطرد: «إليسا مرت بتجربة ثقيلة، لكن حمدًا لله أنها مرت منها على خير، وهي تعطي تفاؤل وأمل للآخرين، وثقة في الله والتحلي بالقوة والقدرة على تخطي الأزمة».



وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن إصابتها بسرطان الثدي لأول مرة، الثلاثاء، عبر طرحها فيديو كليب أغنية «إلى كل اللي بيحبوني».