إنقاذ عامل تعلق في واير بالطابق التاسع في البساتين

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ عامل تعلق بالطابق التاسع بإحدى العمارات بالبساتين.

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، بأنه أثناء قيام اثنين من العمال بأعمال تشطيبات ودهانات بالعقار رقم 44 شارع فلسطين بالبساتين وحال تعلقهما بواير بالطابق التاسع في عمارة من 11 طابقًا انقطع الواير فسقط أحدهما ويدعى أحمد عادل حلمي، 30 سنة، نقاش على الأرض، بينما تعلق الثاني ويدعى أحمد عبد العظيم البطش، 36 سنة، نقاش، بالواير وتم إخطار اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، ووجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، التي وصلت لمكان البلاغ حيث قامت باستخدام السلم الهيدروليكي وتمكنت من إنقاذ الأخير بينما تم نقل الأول للمستشفى.