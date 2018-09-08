الزمالك يجهز عبدالله جمعة قبل مباراة الطلائع

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خضع عبدالله جمعة لاعب وسط الزمالك لجلسة علاجية قبل مران الفريق، الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المحلي.

وغاب عبدالله جمعة عن مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا التي جمعت بينهما أمس الجمعة، وخسرها الأبيض بنتيجة 3-2.

وكان اللاعب الشاب قد تعرض لكدمة في الساق خلال مباراة الزمالك وإنبي السبت الماضي، والتي انتهت بفوز كبير للمارد الأبيض برباعية مقابل هدف، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.(طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي وبيراميدز صاحبا المركز الأول والثاني.