«مستقبل وطن»: هدفنا أن نكون إلى جانب المواطن كي نملأ الفراغ السياسي

قال حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن الحزب يستهدف أن يكون دائمًا إلى جانب المواطن المصري، من أجل ملء الفراغ السياسي في مصر، موضحًا: «لكي نملأ الفراغ السياسي ينبغي أن نكون إلى جانب المواطن، لتلبية احتياجاته، وهذه هي طبيعة الشعب المصري، لذلك لابد من التقرب إلى الشارع بخدمات مباشرة».

وأضاف «الخولي» خلال لقائه مع فضائية «ten»، مساء السبت، أن الحزب يقيم حاليًا العديد من المعارض التي تقدم المستلزمات التعليمية بأسعار مخفضة إلى درجة كبيرة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن فعاليات الحزب لا تكون محدودة، وإنما موزعة على جميع المحافظات بجميع مراكزها.

وذكر أن مثل هذه الأنشطة تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، في ظل الحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر، مشيرًا إلى صعوبة اقتطاع رب الأسرة لجزء من الأموال وصرفه لشراء مستلزمات أولاده حاليًا.

وأوضح، أن الناس بدأت تشعر بما يقدمه الحزب من خدمات تعمل على حل مشكلاتهم على أرض الواقع، مستطردًا أن الحزب يتكفل من خلال أماناته المختلفة في المحافظات على مستوى الجمهورية، بدفع مصاريف مدارس الأطفال غير القادرين، مع التزامه بدفع مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية لغير القادرين من الطلاب الجامعيين.