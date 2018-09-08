تبدأ الخطوط السعودية اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى أربيل، وهي المحطة الثانية في العراق بعد العاصمة بغداد، التي أُعيد التشغيل إليها في 30 أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت المملكة العربية السعودية، أتمت جميع الاستعدادات للتشغيل إلى الوجهة الجديدة عبر جدولة الرحلات ضمن شبكة رحلاتها الدولية وإتاحتها للحجز، إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار أربيل الدولي بجميع متطلبات التشغيل وخدمة الضيوف.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى أربيل سيُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين السعودية والعراق، ويُوفر فرصا استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف خاصة الحجاج والمعتمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الحركة العابرة، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.

وأوضح "الجاسر"، أن التوسع في التشغيل الدولي وتشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى أربيل يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية "SV2020" بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ"السعودية" على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعا إلى الأسطول.