علق المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الدكتور سعد الحديثي، على بعض المطالبات السياسية للحكومة العراقية بالاستقالة، قائلًا: إنه «في حالة استقالة الحكومة الحالية ستبقى في السلطة، لتسيير الأعمال لحين تكليف الحكومة الجديدة».

وأضاف «الحديثي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء السبت «نحن في الحكومة ملتزمون بأداء واجباتنا إلى اليوم الأخير، حتى تشكيل حكومة جديدة، وهذا جزء من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية ونعمل على تنفيذها بشكل حقيقي»، موضحًا أن هذه الدعوات السياسية تبقى مجرد أراء سياسية، في ظل كفالة حرية الرأي والتعبير.

وذكر أنه من الناحية العملية فإن تكليف حكومة جديدة يستغرق بعض الوقت، مستطردًا أن البرلمان العراقي قد أخفق في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتهاء ولاية الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن كتلة سائرون البرلمانية قد طالبت رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، بتقديم استقالته، من أجل تشكيل حكومة جديدة. جاء هذا بعد الاحتجاجات التي تشهدها محافظة البصرة حاليًا، نتيجة نقص الخدمات، وفي مقدمتها الماء والكهرباء.