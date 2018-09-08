سحق المنتخب الوطني نظيره النيجري بنصف دستة أهداف نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 والتى ستقام بالكاميرون.

والمباراة هي الأولي للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري والذى تولي المسئولية خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر .

لم يجد منتخب مصر أدنى صعوبة في تخطي عقبة منتخب النيجر، حيث فرض لاعبوه سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة، في ظل استسلام غريب من لاعبي الضيوف للخسارة.



افتتح مروان محسن التسجيل في الدقيقة 13، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها النجم محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أيمن أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 20.



وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث من متابعة لركلة جزاء أخرى أهدرها في الدقيقة 29، فيما أحرز صلاح محسن الهدف الرابع لمصر في الدقيقة 73، مسجلا أول أهدافه الدولية في مسيرته مع الفراعنة.



وعاد محمد صلاح لهز الشباك مجددا، بتسجيله الهدف الخامس لمصر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 87، ليتقمص دور البطولة في اللقاء.



وارتقى صلاح، الذي انضم للقائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة (ذا بيست) التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم هذا العام، للمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 39 هدفا، متفوقا بفارق هدف على النجم المعتزل محمد أبوتريكة والراحل السيد الضيظوي، اللذين تقاسما المركز الرابع.



واختتم محمد النني، المحترف في أرسنال الانجليزي، مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



بهذا الإنتصار وضع المنتخب الوطني حدا لنتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزه الأول منذ 11 شهرا بالتحديد.



ويرجع آخر فوز للمنتخب المصري قبل لقاء اليوم إلى الثامن من تشرين أول، عندما تغلب 2 / 1 على ضيفه منتخب الكونغو في المباراة التي منحت الفريق بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا.



يذكر أن بطل ووصيف المجموعة سوف يصعدان للنهائيات التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.