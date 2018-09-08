الرئيس الفلبيني يدافع عن أمر بإلغاء عفو عن عضو معارض بمجلس الشيوخ

دافع الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، عن قراره بسحب العفو الممنوح لعضو معارض في مجلس الشيوخ، وهو من أشد منتقدي الرئيس، لكنه تعهد بالتراجع إذا ما أبطلت المحكمة العليا هذا القرار.

وقال «دوتيرتي»، العائد من جولة شملت إسرائيل والأردن وسط جدل حول قرار الإلغاء، إن العفو الممنوح للسيناتور أنطونيو تريلانيس بعد ضلوعه في محاولتي انقلاب فاشلتين في عامي 2003و2007 استند إلى وثيقة معيبة.

وتابع "كان العفو معيبًا تمامًا... كان الأساس لإطلاق سراحه وثيقة معيبة تمامًا... لا يقام أمر صحيح على مستند باطل".

واعتصم "تريلانيس" داخل مبنى مجلس الشيوخ منذ يوم الثلاثاء؛ ليتجنب الاعتقال، بعد أن كشفت وزارة العدل أن "دوتيرتي" وقع بيانًا بإلغاء قرار العفو.

وجرى العرف على أنه لا يمكن إلقاء القبض على نائب برلماني داخل مبنى مجلس الشيوخ، احترامًا وتقديرًا من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.