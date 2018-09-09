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رئيسة الحزب الاشتراكي في ألمانيا تشكك في قدرات وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات

برلين - د ب أ
نشر فى : السبت 8 سبتمبر 2018 - 10:31 م | آخر تحديث : السبت 8 سبتمبر 2018 - 10:31 م

شككت أندريا ناليس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، في كفاءة كل من وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور جيورج ماسن في ممارسة مهام منصبيهما.

وقالت "ناليس" في تصريحات لصحيفة "تاجيسشبيجل" الصادرة في برلين، اليوم السبت: "إن تصريحات زيهوفر، وتصريحات رئيس هيئة حماية الدستور التي أدليا بها خلال الأسبوع الماضي تثير الشكوك في قدرتهما على حماية دستورنا ومن ثم ديمقراطيتنا".

كان زيهوفر وصف مسألة الهجرة عقب أعمال الشغب التي وقعت في كيمنيتس شرقي البلاد قبل أسبوعين بأنها "أم المشاكل السياسية" في ألمانيا.


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