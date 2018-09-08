الجيش التركي: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد ثلاثة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) في غارة جوية بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان على موقعها الرسمي اليوم السبت ، إن الغارة استهدفت مواقع "بي كيه كيه " في المنطقة، ونُفذت أمس الجمعة، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ولفتت الأركان إلى أن "الإرهابيين الثلاثة كانوا يستعدون لمهاجمة وحدات حدودية، قبل أن يتم تحييدهم خلال الغارة".

ويستخدم الجيش التركي كلمة تحييد للإشارة إلى العناصر المسلحة التي يقوم بقتلها إو إصابتها أو أسرها.