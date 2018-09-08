جريزمان: أريد إنهاء مسيرتي في أمريكا

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يريد إنهاء مسيرته الإحترافية في الدوري الأمريكي، مُشيرًا إلى أنه سيقرر الرحيل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في حال طلب الإنجليزي ديفيد بيكهام، رئيس النادي منه ذلك.

وقال جريزمان خلال تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية :"لو أن بيكهام طلب مني الانضمام إلى فريقه في ميامي لن أتردد في الموافقة، أنا أقول دومًا إن رغبتي هي الاعتزال وأنا لاعب في الدوري الأمريكي".

وأكمل الجناح الفرنسي الحاصل مؤخراً على بطولات كأس العالم والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي قائلًا :"لماذا أمريكا ؟؟، أنا أحب الحياة هناك وتعجبني كثيرًا ثقافتهم".

وتابع : "لم أحدد بعد هل، سأنتقل لفريق لوس أنجلوس أم لإنتر ميامي، المدينتان رائعان وفي المجمل أحب أن أنهي مسيرتي هناك".

يُذكر أن ديفيد بيكهام كان قد أعلن عن إنشاء نادي إنتر ميامي، قبل أن تشير التقارير إلى أنه يهدف الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني جيرارد بيكيه، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ومواطنه واين روني في ناديه قبل إعلان إعتزالهم.

وكان أنطوان جريزمان قد رفض الانتقال لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضّل اللاعب الفرنسي البقاء في صفوف أتلتيكو مدريد.