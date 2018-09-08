وفاة 15 شخصا في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة جنوبي أفغانستان

قال مسؤول أفغاني، اليوم السبت، إن 15 شخصا، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة على الطريق السريع بين إقليمي قندهار وهيرات جنوبي أفغانستان.

وقال عزيز أحمد عزيز، المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، إن 25 راكبا آخرين، على الاقل، أصيبوا في الحادث المروع الذي وقع في وقت مبكر صباح أمس الجمعة بمنطقة "ظهيرة" بالإقليم.

وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتعد الحالة السيئة للطرق والقيادة المتهورة وتجاوز حدود السرعة، والمركبات التي تفتقر إلى الصيانة اللازمة، الأسباب الرئيسية وراء وقوع حوادث الطرق في أفغانستان، والتي تودي بحياة المئات سنويا.