أعرب المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كريس جانيس، عن استيائه من العجز الموجود حاليًا في موازنة الوكالة.

وقال في تصريحات لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء السبت، إن «العجز في موازنة الأونروا وصل إلى 217 مليون دولار، خلال الأسابيع القليلة الماضية»، مشيرًا إلى سعي الوكالة لسد هذا العجز، خلال الفترة المقبلة.

وعند سؤاله عن إمكانية توجيه موازنة الوكالة للغذاء على حساب التعليم والصحة لحين حل الأزمة الحالية، أجاب «هذه ليست خطتنا، فخطتنا حتى الآن تتمثل في العمل على سد العجز في المخصصات المالية الموجهة إلينا».

وأضاف «عندما قمنا بفتح المدارس الأسبوع الماضي، قلنا أننا لدينا أموال لاستمرار العمل بها حتى نهاية شهر سبتمبر فقط»، متابعًا: «نسعى لأن تستمر كافة الخدمات التي نقدمها دون توقف أي خدمة».

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، وقف أي تمويل لـ«الأونروا»، بحجة أن طريقة عمل الوكالة معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه، حسبما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.