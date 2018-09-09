مسؤولة أمريكية: ترامب يعتقد أن كاتب مقال «نيويورك تايمز» من فريق الأمن القومي

كشفت كيليان كونواي المستشارة بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن المسؤول الذى كتب مقال صحيفة "نيويورك تايمز"، بشأن وجود جبهة مقاومة داخل الإدارة الأمريكية تستهدف إحباط أجزاء من أجندته، هو أحد أعضاء فريق الأمن القومي.

وفي مقابلة مع الإعلامية كريستيان آمانبور على شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، أكدت كونواي أن الرئيس يشتبه في أن كاتب المقال من فريق الأمن القومى.

وعندما سألتها آمانبور عما إذا كان الكاتب شخص داخل البيت الأبيض، أجابت كونواي: "معظمنا لا يعتقد ذلك". وتابعت قائلة: "الرئيس قال اليوم إنه يعتقد أنه شخص ما في (فريق) الأمن القومي".

وكان ترامب قد دعا وزير العدل جيف سيشنز إلى فتح تحقيق بشأن المقال. وقال ترامب فى تصريح صحفى على متن الطائرة الرئاسية: "أقول أن على جيف أن يحقق لمعرفة من هو كاتب هذا المقال، لأننى أعتقد بالفعل أن المسألة تتعلق بالأمن القومى.

ولفت ترامب إلى أن كاتب المقال ليس موظفا "كبيرا"، إلا أنه أشار إلى احتمالية أن يكون بحوزته تصريحا أمنيا يسمح له بحضور الاجتماعات الحساسة التى تمس الأمن القومى، مضيفا: "لا أرغب فى أن يحضر تلك الاجتماعات".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، فى وقت سابق، بأن البيت الأبيض قام بوضع قائمة تضم 12 شخصًا يعتقد أن كاتب المقال من بينهم، فيما نفى العشرات من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو، صلتهم بالمقال.