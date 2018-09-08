«الأمم المتحدة»: «الفضالي» ليس سفيرا لنا ولم نمنحه جوازا دبلوماسيا

نفى مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن «الأمم المتحدة عينت المستشار أحمد الفضالي سفيرا رسميا لها، ومنحته الجواز الدبلوماسي الأممي؛ لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في مواجهة الجوع وسوء التغذية في العالم وتردي الأوضاع الاقتصادية».

وتابع المركز، في بيان صحفي، أنه «بعد التدقيق فيه مع كل المكاتب المعنية للأمم المتحدة، ينفي مركز الأمم المتحدة صحة هذا الخبر وكل تفاصيله نفيا قطعيا».

ودعا مركز المنظمة الدولية بالقاهرة، وسائل الإعلام المختلفة، إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستغل اسم المنظمة لأغراض شخصية، منوها بأنه سبق لها أن نفت مرارا وتكرار وحذرت من هذه الممارسات.

وأضاف البيان: «إذ يستغرب مركز الأمم المتحدة للإعلام صدور هذا الخبر الزائف وانتشاره الواسع، فإنه يدعو كل وسائل التي تداولت هذا الخبر إلى نشر هذا التكذيب لتجنب تضليل الرأي العام».