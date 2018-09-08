«الآثار»: إعلان 3 اكتشافات ضخمة قبل نهاية العام

وصل وزير الآثار خالد العناني، اليوم، إلى منطقة سقارة؛ لافتتاح مقبرة «ميحو» للزيارة -لأول مرة- للجمهور، حيث تعد المقبرة من أجمل مقابر جبانة سقارة، والتي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال «العناني»، إنه قبل نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن 3 اكتشافات تعد من أكبر الاكتشافات التي أعلنت عنها مصر خلال الأعوام الماضية، مضيفًا أن أول اكتشاف أثري سيكون يوم السبت المقبل لأحد أهم الاكتشافات على الإطلاق، وستعلن جميع تفاصيل هذا الاكتشاف يومها.

ومن جانبه، قال وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، إن هذه المقبرة يوجد بها شيء فريد؛ حيث بداخلها تماثيل لتزاوج التماسيح، مضيفًا أن هذا الافتتاح سيعمل على الترويج السياحي لمصر، والتي نعمل بكل جهد في الداخل والخارج للترويج لها للعودة كالسابق.

وبدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن مقبرة «ميحو» تعد من أجمل المقابر بالمنطقة؛ حيث وجدت كاملة وليست مقبرة فردية بل عائلية، وحصل صاحب المقبرة على 48 لقبا، ويوجد بها 3 أبواب ومساحتها 514 مترا، وجميع أعمال الترميم تمت بأياد مصرية.

ومن المقرر بعد الافتتاح أن يتفقد «العناني» المقبرة الجنوبية لهرم الملك زوسر والمغلقة أمام الجمهور؛ للوقوف على سير الأعمال الجارية بها، استعدادا لافتتاح المجموعة الجنائزية للهرم المدرج بعد الانتهاء من مشروع ترميمه خلال الأشهر القادمة.