إقليم كردستان يدين القصف الإيراني لمقرات حزب كردي في أربيل

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أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، الهجوم الذي تعرض له مقر حزب كردي معارض لإيران في بلدة كويسنجق شرقي محافظة أربيل/350كلم شمال بغداد/.

كما طالبت الحكومة الأحزاب المعارضة باحترام قوانين إقليم كردستان.

وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم، اليوم، "نؤكد على رفضنا أن تصبح أراضي إقليم كردستان منطلقا لشن عمليات ضد أي دولة إقليمية جارة".

وأكد البيان، على أن "سلطات الإقليم ستقوم بواجبها الإنساني تجاه الضحايا من المدنيين وسكان المنطقة".

وغالباً ما تطلب حكومة إقليم كردستان من الأحزاب المعارضة لطهران وأنقرة مغادرة أراضي الإقليم وعدم اتخاذها منطلقاً لشن هجمات على دول الجوار لاسيما تركيا وإيران.

وتقول أربيل إن الدولتين تتخذان من وجود المعارضين ذريعة لقصف مناطق في الإقليم.