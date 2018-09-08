صلاح محسن يسجل هدفا في الظهور الأول مع المنتخب

تسببت إصابة مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والأهلي أمام النيجر في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تسجيل زميله صلاح محسن لاعب الشياطين الحمر الهدف الأول له مع الفراعنة.

واستبدل المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، مروان محسن عقب إصابته في المباراة التي تتقدم فيها مصر بأربعة أهداف نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وشعر مهاجم الأهلي بآلام بعد تدخله مع حارس مرمى النيجر، الأمر الذي جعل أجيري يقوم باستبداله بزميله صلاح محسن، الذي قص شريط أهدافه مع الفراعنة في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهي المباراة الأولى لصلاح محسن مع الفراعنة.

كما قام أجييري باستبدال علي غزال لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي باللاعب عمرو وردة مهاجم باوك اليوناني، لحظة مغادرة مروان محسن ملعب المباراة للإصابة.

وتقدم «الشروق» تغطية حية مباشر لمباراة المنتخب الوطني أمام النيجر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (طالع التفاصيل)