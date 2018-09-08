مطالب برلمانية عراقية باستقالة حيدر العبادي

طالب تحالفا «سائرون» و«الفتح»، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتقديم استقالته على خلفية أحداث البصرة، التي شهدت أعمال عنيف على مدار الأيام الماضية.

وقال تحالف سائرون، الذي يتزعمه رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، حسبما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء السبت، إن إجابات الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت اليوم بشأن أحداث البصرة، لم تكن مقنعة ونطالبها بالاستقالة.

وكان البرلمان العراقي، قد عقد اليوم السبت، جلسة طارئة لبحث أحداث البصرة، حضرها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وتشهد البصرة، الواقعة جنوبي البلاد وثاني أهم محافظاتها، مظاهرات واحتجاجات عنيفة، منذ عدة أيام، على تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة الغنية بالنفط، مطالبين بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية.

وشهدت الاحتجاجات سقوط قتلى بين المدنيين جراء إطلاق النيران، وتطورت الاحتجاجات إلى مستوى غير مسبوق، أمس الجمعة، حيث أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية، وعددا من المقار الحكومية والحزبية.