قال سفير كوريا الجنوبية، يون يو سوان، إن كوريا الجنوبية خصصت دعم قيمته 8.5 مليون دولار لإنشاء جامعة مهنية كورية فى بنى سويف، وتدريب العمالة المصرية للعمل فى الشركات الكورية بمصر.

وأضاف السفير الكوري، في مؤتمر صحفي بالإسكندرية، اليوم السبت، أن هناك شراكة بين هيئة الضرائب المصرية وهيئة التنمية الكورية حول التدريب على نظام الضرائب.

وأشار إلى أن تلك الشركات ستحقق طفرة في الواقع الاقتصادى المصري، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر وكوريا 1.4 مليار دولار، لافتا إلى أن المستثمرين الكورين يشيدون بالإصلاحات الاقتصادية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.