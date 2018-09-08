محافظ القليوبية يعتمد حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد محافظ القليوبية، د. علاء عبد الحليم، حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بناءا على قرار لجنة القيادات بالمحافظة، وذلك بعد الاطلاع على قرار اللجنة المشكلة برقم 435 لسنة 2018م ووفقا لاحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفقا للقانون 139 لسنة 81 والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007م والقانون 92 لسنة 2012م ولائحته التنفيذية، وذلك للمتقدمين لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية.

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الحركة شملت استمرار السيد عز العرب، فى منصبه مديرا لإدارة بنها، وخالد جرامون، مديرا لإدارة العبور، وصلاح محروس، للخانكة، ومحمد مهدى، مديرا لإدراة غرب شبرا الخيمة، وسعيد ندا، مديرا لإدارة شرق، وهشام العتموني، وكيلا للإدارة.

وأضاف أن الحركة شملت أيضا تعيين هالة حسام، مديرا لإدارة كفر شكر، ومصطفى الشيخ عمر، مديرا لإدارة طوخ، وأمنية فاروق، وكيلا للإدارة، ومحمد عبد المقصود، لشبين القناطر، ووفاء طنطاوى مديرا لإدارة قها، وصبرى عبدالشافى، مديرا لإدارة القناطر الخيرية، وأحمد حشيش، وكيلا لها.