بالصور – سقوط مورينيو في موقعة إنجلترا وإسبانيا بويمبلي

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي للسقوط في الممر المحيط بملعب "ويمبلي" الذي يستضيف مباراة إنجلترا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالقسم الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويأتي حضور مورينيو للقاء لمتابعة لاعبي الشياطين الحمر في منتخب إنجلترا.

وكانت نتيجة الشوط الأول تشير بتقدم الماتادور على الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز ماركوس راشفورد الهدف الأول لإنجلترا في الدقيقة 11 من بداية المباراة، وعادل ساؤول نيجيز هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 13، وسجل رودريجو مورينو الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.