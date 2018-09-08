• وفرنسا الأكثر استقبالا للسياح



كشف التقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن أن مصر أصبحت المقصد السياحي الأسرع نموًا في العالم؛ حيث إن أعداد الزائرين الأجانب إلى مصر قفزت بنسبة 55.1% خلال عام 2017، ليصلوا إلى 8 ملايين و60 ألف سائح، وهو ما يعد تحولا إيجابيا كبيرا في سجلها السياحي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذه تعد الزيادة الأولى من نوعها بعد انخفاض أعداد السائحين إلى مصر، وكان عدد السائحين 5.2 مليون في عام 2016، بعد توقف الرحلات الجوية بعد سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء، بعد أن وصلت الأعداد إلى 14.7 زائر في عام 2010.

فيما أظهر التصنيف أن فرنسا هي الدولة الأكثر استقبالا للزائرين، محتفظة بمركزها الأول في 2016 في قائمة الأكثر زيارة بـ86.9 مليون زائر، متفوقة في ذلك على إسبانيا التي احتلت المركز الثاني بـ81.8 مليون زائر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث بـ75.9 مليون زائر.

وأظهر التقرير أن مصر تجذب حاليا السائحين المحبين للسياحة الثقافية، ولاسيما في الجيزة والأقصر والذين يرغبون في الاستمتاع بالأهرامات الثلاثة وأبي الهوم، في الوقت نفسه تجذب المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر الزائرين الأجانب الباحثين عن الشواطئ الخلابة لقضاء الإجازات وللغطس في مياهها.

أما الوجهة الثانية الأسرع نمواً فكانت «توغو» الإفريقية، التي شهدت قفزة بنسبة 46.7% في عدد الزوار، وتلتها فيتنام بنسبة 29.1%، فيما تم تصنيف فلسطين على أنها الوجهة الرابعة الأسرع نمواً في العالم بنسبة 25.7% في عدد السائحين لعام 2017، وأشار التقرير إلى أن السائحين يسافرون إلى فلسطين لزيارة بيت لحم المقدس، الذي يضم كنيسة المهد، بالإضافة إلى دير مار سابا ومسجد عمر.