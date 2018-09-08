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أقال مجلس الإدارة الجديد بصحيفة يومية تركية مؤثرة، رئيس التحرير، اليوم السبت.

وأقال المجلس المنتخب حديثًا في المؤسسة التي تملك صحيفة جمهوريت التركية - وهي أكبر صحيفة يومية مستقلة باقية في البلاد - رئيس المؤسسة واثنين من مديري التحرير.

وتم الإعلان عن التغييرات على الصفحة الأولى اليوم السبت.

وكتب المجلس الجديد في طبعة اليوم: "جمهوريت ليست صحيفة حكومية ولا حزبية".

وانتقد المجلس الإدارة السابقة لافتقارها إلى الالتزام بـ"أتاتورك ومبادئه" في سياستها التحريرية، في إشارة إلى مؤسس الجمهورية التركية العلمانية مصطفى كمال أتاتورك.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة المنتهية ولايته، مراد سابونجو، في مذكرة الوداع التي نُشرت في النسخة اليومية الورقية: "حان وقت الرحيل. التاريخ سوف يكشف عن السبب".