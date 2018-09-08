عشرات المبدعين يطالبون بإلغاء إقامة «يوروفيجين 2019» في إسرائيل

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أعلن عشرات من المبدعين الأوروبيين، اليوم السبت، عن رفضهم لإقامة مسابقة الأغنية الأوروبية للعام 2019 في إسرائيل.

وذكر هؤلاء المبدعون، أن سبب دعوتهم لهذه المقاطعة يرجع إلى انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني داخل هذه الدولة.

ومن بين من وقعوا على دعوة المقاطعة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجارديان" البريطانية روجر ووترز أحد مؤسسي فرقة (بينك فلويد) الموسيقية ومخرج الأفلام البريطاني كين لوتش – وكلاهما معروف بنشاطه الحقوقي.

كما شملت قائمة المعترضين، كلا المخرجين آكي كاريسميكي، ومايك لي، إضافة إلى الممثلة جولي كريستي، والمغني هيلموت لوتي والموسيقي بريان إينو.