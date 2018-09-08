22 لاعبا في معسكر المصري ببرج العرب استعدادا لمباراة النجوم

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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى عن قائمة اللاعبين المختارة للانتظام فى المعسكر المغلق الذي يبدأ عصر اليوم السبت ببرج العرب استعدادا لمباراته بالأسبوع السادس من الدوري، والتى ستجمعه بنظيره النجوم، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم قائمة الفريق الذي غادر إلى الإسكندرية 22 لاعبًا هم ثلاثي حراسة المرمى محمود السيد و أحمد بوسكا وأحمد مسعود.

كما تضم أيضا اللاعبين محمد كوفى وأحمد شوشة ومحمد شطة ومصطفى مارسيلو وأحمد عبد الموجود وكريم العراقى وعمرو موسى وفريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وتوريك جبرين ومحمود حمد ومحمد جريندو وإسلام عيسى ومحمد جابر وعبد الناصر دي ماريا وأحمد جمعة وأحمد ياسر بالإضافة للناشئ حسن علي لاعب فريق الشباب تحت 21 عامًا.

ويحتل المصري المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.