كلية الطب البيطري في الوادي الجديد تنفذ قافلة بيطرية بقرى الخارجة

نفذت كلية الطب البيطري بالوادي الجديد القافلة البيطرية المجانية الثانية وتشمل عدد من قرى مركزي الخارجة وباريس، وذلك ضمن أنشطة الكلية الصيفية لتدريب وتأهيل الطلاب وتخفيف العبء عن المزارعين ومربيي الماشية في القرى.

وقال الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن القافلة تضم 27 طالبا وطالبة بجانب أساتذة من الكلية وأطباء من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وستبدأ عملها من اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر وحتى الخميس 13 سبتمبر.

وأضاف أن القافلة انطلقت من مبنى المدينة الجامعية وستباشر أول يوم عمل لها بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة بعدها سيتم تنفيذ القافلة في القرى الأخرى، ذاكرا أن القافلة الأولى التي تم تنظيمها بمراكز الداخلة وبلاط الشهر الماضي، حققت نجاحا كبيرا من خلال إقبال المواطنين عليها، فضلا عن إكسابها خبرة للطلاب المشاركين بها وتدريبهم الميداني.

وأشار إلى تنظيم ندوات إرشادية للمزارعين وصغار مربيي الثروة الحيوانية عن كيفية اكتشاف الأمراض بالإضافة إلى طرق الوقاية من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.