مصرع عشرات الحوثيين في عملية عسكرية للجيش اليمني بالحديدة

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لقى العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم السبت، في عملية عسكرية للجيش اليمني باتجاه كيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني تمكنت من أسر عدد من المليشيا الحوثية بينهم قيادات، وغنمت معدات عسكرية خفيفة ومتوسطة وثقيلة خلفتها المليشيا بعد أن لاذت بالفرار باتجاه مدينة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري في ألوية العمالقة للوكالة، أن الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني وسط تراجع وانهيار مليشيا الحوثي أمام الضربات الموجعة لألوية العمالقة.

وأضاف المصدر، أن ألوية العمالقة تقوم بتأمين خروج الأسر أثناء تقدمها بالمناطق والقرى المجاورة للكيلو 10 وكيلو 16، إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الأولية لهم تمهيدا لنقلهم إلى مخيمات النزوح المخصصة وتقديم الإغاثة اللازمة.