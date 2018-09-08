ارتفاع حصيلة وفيات زلزال شمال اليابان إلى 35 شخصا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال عنيف ضرب شمالي اليابان قبل يومين إلى 35 شخصًا، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، خلال اجتماع حكومي في طوكيو، إنه سيتوجه إلى جزيرة هوكايدو التي ضربها الزلزال، غدا الأحد، لتفقد حجم الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر.

ويقوم عمال الانقاذ اليابانيون، اليوم السبت، بعملية بحث مضنية عن المفقودين، الذين دفنت منازلهم بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وقال يوشيهيدى سوجا، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، إن حوالي 40 ألف شخص، بينهم جنود ورجال إطفاء ومسؤولو شرطة "يعملون على مدار الساعة في عمليات البحث والإنقاذ".