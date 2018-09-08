مسؤولة روسية: زعيم كوريا الشمالية يعتزم زيارة موسكو

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أكد لها استعداده للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) للصحفيين، اليوم السبت، عقب اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي أن: "كيم جونج أون أكد على الأهمية البالغة لدور روسيا في التسوية السياسية والدبلوماسية لقضية شبة الجزيرة الكورية النووية"، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وتابعت "إن موقفه وموقف الرئيس بوتين في هذه القضية متطابقان".

وذكرت «ماتفيينكو» أيضًا: "سلمت رسالة الرئيس بوتين للزعيم الكوري الشمالي وفي رده على الرسالة أكد استعداده لزيارة روسيا".

وأوضحت "يخطط الزعيم الكوري الشمالي لمناقشة استراتيجية وآفاق التعاون بين البلدين مع بوتين ، فضلا عن مجموعة كاملة من القضايا الخطيرة ذات الصلة في جدول الأعمال العالمي".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وقعا عقب لقائهما التاريخي، في شهر يونيو الماضي، في سنغافورة، وثيقة تضمنت التزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.