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مصدر في «العمال الكردستاني» يؤكد مقتل عدد من عناصره شمالي العراق

أربيل (العراق) - د ب أ
نشر فى : السبت 8 سبتمبر 2018 - 9:25 م | آخر تحديث : السبت 8 سبتمبر 2018 - 9:25 م

أعلن مصدر عسكري مسؤول في حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، مقتل عدد من مسلحيه في قصف نفذته الطائرات الحربية التركية شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المقاتلات التركية قصفت يوم أمس الجمعة مقرات ومواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقة "خواكورك" الواقعة في المثلث الحدودي بين تركيا وإيران والعراق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي الحزب".

وكان الجيش التركي، قد أعلن اليوم السبت، تحييد ثلاثة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق.


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