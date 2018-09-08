مهاجم النيجر: شجعت مصر في كأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد موسى مازو مهاجم منتخب النيجر أن اللعب أمام منتخب مصر يمثل شرفًا كبيرًا، خاصة وأنه كان الفريق المفضل له خلال كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وقال مازو في تصريحات لقناة (أون سبورت): "لقد كانت لدي الفرصة لخوض مباراة أمام مصر منذ 6 سنوات، لقد كانت مباراة جيدة لنا".

وأضاف: "لقد جهزنا أنفسنا نفسيًا وبدنيًا، وسنخوض مباراة جيدة".

وأتم: "نحن 11 لاعبًا، سواء محترفين أو محليين، لسنا عباقرة، بل سنلعب سويًا ولدينا نفس الإمكانيات ونلعب نفس كرة القدم".

ويلعب مازو صاحب الـ30 عامًا في صفوف أجاكسيو الفرنسي في الدرجة الثانية.