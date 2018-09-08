يشارك المنتخب الوطني للكرة الطائرة في بطولة كأس العالم بنسختها الـ19، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل 9 سبتمبر، وحتى يوم 30 من نفس الشهر، في إيطاليا وبلغاريا للمرة الأولى التى تنظم فيها البطولة بدولتين.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة فلورنس الإيطالية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وقوع مصر في المشاركة التاسعة لها بشكل عام والسادسة للفراعنة على التوالي ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات البرازيل، كندا، فرنسا، الصين، وهولندا وهي المجموعة النارية والأقوى في العرس العالمي.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» المعلومات الخاصة بمشاركات مصر السابقة وأيضا تفاصيل عن البطولة الأقوى في منافسات الطائرة:

*مشاركة مصر في البطولة

تخوض مصر منافسات البطولة للمرة السادسة لها على التوالي، والتاسعة عبر التاريخ بالبطولة التي انطلقت في عام 1949 بالاتحاد السوفيتي سابقا (روسيا حاليا) وتقام كل 4 أعوام.

ولم يشارك منتخب الفراعنة في أول 7 نسخ من المونديال منذ عام 1949، وحتى 1970، بينما كان الظهور الأول لمصر عام 1974 في المكسيك ثم المرة الثانية في إيطاليا 1978، ثم فشل الفراعنة في التأهل بالنسخة العاشرة عام 1982، قبل أن يتأهل المنتخب الوطني في عام 1986 بفرنسا في الظهور الثالث، وغابت مصر عن نسختي 1990، 1994 ومنذ مونديال 1998 في اليابان لم تغب مصر عن المشارك في المونديال حتى النسخة المقبلة.

*الإنجاز التاريخي

يعتبر الفراعنة أصحاب الإنجاز العربي والإفريقي الوحيد في المونديال باحتلال المركز الـ13 في مونديال 2010 بإيطاليا، حيث لم يتخط الفراعنة دور المجموعات في البطولة سوى في هذه النسخة.

*مصر وصيفة إفريقيا

تتربع مصر على عرش الوصافة في القارة الإفريقي حيث توج الفراعنة بـ8 ألقاب من قبل مقابل 9 ألقاب لتونس أخرها على حساب مصر في عام 2017، ويحتل المنتخب الوطني المركز 13 عالميا وقد حصدوا 5 ميدالية ذهبية من قبل في دورة الألعاب الإفريقية.

*قائمة مصر

يقود الفراعنة في المونديال جهاز وطني بقيادة محمد مصيلحى مدرب رجال الأهلي الحالي، الذي سبق له وأن لعب مع المنتخب 350 مباراة دولية وقتما كان لاعبا، ويساعده وائل حسنين (مساعد مدرب)، ممدوح حسني (مدير المنتخب)، أحمد سعودي (طبيب ).

وتضم قائمة مصر في البطولة 15 لاعبا سيتم استبعاد لاعب منهم قبل انطلاق المنافسات وهم عبد الله عبد السلام - حسام يوسف - هشام يسرى - محمد عادل - عبد الحليم فهيم "عبو" - رشاد شبل - عبد الرحمن سعودي - شريف محمد - أحمد عبد العال - أحمد عبد العال "درنكة" - محمد الحسينى - أحمد سعيد - مصطفى دبشة - أحمد صلاح- عمر نجيب.

*المجموعة الأقوى بالبطولة

تقع مصر في المجموعة الثانية وهي الأقوى، حيث يتواجد 3 منتخبات في المجموعة حصدوا 6 ألقاب من قبل وهم البرازيل 4 مرات خلف روسيا صاحبة الرصيد الأكبر 12 لقبا وكلا من فرنسا وهولندا لقبا.

*مواعيد مباريات المنتخب

تستهل مصر مشوارها بالبطولة، التي تتواجد فيها بالتصنيف الثالث رفقه تونس والكاميرون بمواجهة البرازيل يوم 12 من الشهر الجاري في ثالث أيام البطولة، وتواجه كل من كندا، فرنسا، الصين، هولندا أيام 13، 14، 16، 17 من نفس الشهر.

*24 منتخبا يتنافسون في 94 لقاء بالمونديال

تضم البطولة 24 منتخبا، موزعين كالتالي (فريقين من أمريكا الجنوبية، 4 من آسيا ، 10 من أوروبا ، ثلاثة من إفريقيا، و5 من أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، وسيتم إقامة 94 مباراة على مدار 16 يوما منذ انطلاق البطولة يوم 9 سبتمبر وحتى يوم 30 من نفس الشهر.

*أبطال العالم في الطائرة

يعد الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) هو المنتخب الأكثر تتويجا بلقب المونديال بـ12 لقب، كان أولها عام 1949 ( النسخة الأولى من البطولة).

النسخة الأولى 1949: الاتحاد السوفيتي (البطل) – تشيوكوسلوفاكيا (المركز الثاني) – بلغاريا (المركز الثالث)

النسخة الثانية 1952 : الاتحاد السوفيتي (البطل)، تشيكوسلوفاكيا (المركز الثاني)، بلغاريا ( المركز الثالث)

النسخة الثالثة 1956 : تشيكوسلوفاكيا (البطل)، رومانيا (المركز الثاني)، الاتحاد السوفيتي (المركز الثالث)

النسخة الرابعة 1960 (ريو دي جانيرو): الاتحاد السوفيتي (البطل)، تشيكوسلوفاكيا (المركز الثاني)، رومانيا (المركز الثالث)

النسخة الخامسة 1962: الاتحاد السوفيتي (البطل)، تشيكوسلوفاكيا (المركز الثاني)، رومانيا (المركز الثالث)

النسخة السادسة 1966: تشيكوسلوفاكيا (البطل)، رومانيا (المركز الثاني)، الاتحاد السوفيتي( المركز الثالث)

النسخة السابعة 1970 : شرق ألمانيا (البطل)، بلغاريا (المركز الثاني)، اليابان (المركز الثالث)

النسخة الثامنة 1974 : بولندا (البطل)، الاتحاد السوفيتي (المركز الثاني)، اليابان (المركز الثالث)

النسخة التاسعة 1978 : الاتحاد السوفيتي (البطل)، إيطاليا (المركز الثاني)، كوبا (المركز الثالث)

النسخة العاشرة 1982 : الاتحاد السوفيتي (البطل)، البرازيل (المركز الثاني)، الأرجنتين (المركز الثالث)

النسخة الحادية عشر 1986: الولايات المتحدة الأمريكية (البطل)، الاتحاد السوفيتي (المركز الثاني)، بلغاريا (المركز الثالث)

النسخة الثانية عشر 1990:إيطاليا (البطل)، كوبا (المركز الثاني)، الاتحاد السوفيتي (المركز الثالث)

النسخة الثالثة عشر 1994 : إيطاليا (البطل)، هولندا (المركز الثاني)، الولايات المتحدة الأمريكية (المركز الثالث)

النسخة الرابعة عشر 1998 : إيطاليا (البطل)، يوغوسلافيا (المركز الثاني)، كوبا(المركز الثالث)

النسخة الخامسة عشر 2002:البرازيل (البطل)، روسيا (المركز الثاني)، فرنسا (المركز الثالث)

النسخة السادسة عشر 2006: البرازيل (البطل)، بولندا (المركز الثاني)، بلغاريا (المركز الثالث)

النسخة السابعة عشر 2010 : البرازيل (البطل)، كوبا (المركز الثاني)، صربيا (المركز الثالث)

النسخة الثامنة عشر 2014: بولندا (البطل)، البرازيل (المركز الثاني)، ألمانيا (المركز الثالث)