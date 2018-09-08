أستراليا تتخلى عن خطط لسن قانون لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ

قال رئيس وزراء أستراليا الجديد سكوت موريسون في مقابلة نشرت اليوم السبت، إن أستراليا ستتخلى عن خطط لسن قانون من أجل تحقيق أهداف الانبعاثات التي تم تحديدها في اتفاق المناخ في باريس.

وكشف «موريسون» لصحيفة «ذا ويك إيند أستراليان»، أن خطط سن قانون لضمان خفض الانبعاثات توقفت تماما.

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتحرك للتخلي عن خطط لسن قانون بشأن تحقيق أهداف الانبعاثات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، وهو الأول منذ خلع مالكوم تيرنبول من منصب رئيس الوزراء في تحرك للحزب في 24 أغسطس بقيادة المحافظين المتشددين في الحزب، والذي كان إلى حد كبير بسبب سياسات الطاقة.

وأضاف «موريسون»، أن الحكومة ستظل تهدف إلى تحقيق أهداف الانبعاث المحددة في اتفاق باريس للمناخ، لكن التركيز سيكون على خفض أسعار الكهرباء وزيادة ثبات إمدادات الطاقة.

يذكر، أن «موريسون» جزء من الجناح المحافظ للحزب الليبرالي الحاكم، الذي لطالما كان معاديًا للطاقة المتجددة ومؤيدا للطاقة المنتجة من الفحم.