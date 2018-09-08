أجيري يواسي تريزيجيه أمام النيجر

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حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على مواساة محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب وجناح قاسم باشا التركي بعد إهداره لأكثر من فرصة تسجيل محققة خلال المباراة المقامة حاليًا أمام النيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا2019.

ولم يستطع تريزيجيه هز شباك النيجر علي الرغم من كثرة الفرص التي سنحت له، بينما تسبب لاعب قاسم باشا في احستاب ركلة الجزاء الثانية للفراعنة التي أحرزها محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي.

وحاول الدولي المصري التسجيل وإنهاء فترة الصيام التهديفي مع المنتخب التي وصلت لعامين، منذ أخر هدف سجله مع المنتخب الوطني في مباراة غينيا يوم 30 أغسطس عام 2016 في مباراة ودية.

وخرج تريزيجيه بديلًا لحسين الشحات لاعب العين الإماراتي في الدقيقة 74 من عمر المباراة.