أجيري: لا أهتم بأزمة صلاح مع اتحاد الكرة

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أكد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لم يتدخل في الأزمة المثارة بين محمد صلاح نجم ليفربول ومسؤولي اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة.

وصرح أجيري عبر قناة (أون سبورت): "ألم أن هناك مشكلات قبل وأثناء كأس العالم، ولكن الأمر ليس من اختصاصي".

وأضاف: "أهتم بالأساس بالأداء الفني في الملعب سواء لصلاح أو باقي لاعبي المنتخب أما أي شيء آخر ليس من اختصاصي ولا أهتم به".

في سياق آخر تطرق أجيري لضم عدد من الوجوه الجديدة لصفوف الفراعنة، قائلا: "ننظر إلى المدى البعيد.. هناك 7 لاعبين يستحقون التواجد هنا، فهم صغار السن ويمثلون دماء جديدة، مما سيكون أمرا جيدا لتطور الفريق".

وأتم المدرب المكسيكي تصريحاته: "منتخب مصر يحتل المركز الأخير بسبب خسارته أمام تونس، لذا علينا الفوز في المباريات الأربعة القادمة لضمان التأهل، وأرى انضباطا والتزاما تاما من اللاعبين وشغف كبير لتحقيق الفوز على النيجر".