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تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة لمقدونيا، اليوم السبت، تلتقي خلالها رئيس الوزراء زوران زايف في العاصمة سكوبي.

وتعتزم «ميركل» -خلال زيارتها- إبداء الدعم للحكومة المقدونية في الاستفتاء المقرر يوم 30 سبتمبر الجاري بشأن تغيير اسم الدولة من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.

وكان «زايف» وقع اتفاقية في هذا الشأن مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس؛ لإنهاء نزاع استمر 27 عاما بين الدولتين الجارتين.

وتصر أثينا على تغيير اسم مقدونيا؛ لعدم الخلط بينها وبين إقليمها الشمالي الذي يحمل نفس الاسم. وكوسيلة ضغط لتحقيق هذا الهدف، عرقلت اليونان أي تقارب بين مقدونيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي المقابل، ترفض المعارضة المقدونية تغيير الاسم على اعتبار أنه جزء من هوية الدولة.

ولذلك تلتقي «ميركل» -خلال زيارتها زعيم المعارضة في مقدونيا هريستيان ميكوفيسكي- رئيس حزب «فيمرو»، الذي ينتمي إلى كتلة «حزب الشعب الأوروبي» في البرلمان الأوروبي، مثل حزب ميركل المسيحي الديمقراطي.

ومن المتوقع أن تحاول «ميركل» -خلال زيارتها- إقناع «ميكوفيسكي» بالتصويت بـ«نعم» في الاستفتاء.