غضب وحزن بين عائلات المفقودين بعد إعلان إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا الزلزال

أعرب مئات من أقارب المفقودين في أعقاب زلزال وتسونامي إندونيسيا، عن غضبهم وحزنهم، بعد إعلان هيئة مواجهة الكوارث قرارها بتوقف عمليات البحث عن المفقودين وجثث الضحايا الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم هيئة مواجهة الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو -حسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية- إن عمليات البحث واسعة النطاق ستتوقف بعد الخميس المقبل، بعد مرور 14 يومًا على الزلزال، واعتبار كل المفقودين موتى.

وأضاف "نوجروهو" "نحن قلقون أن يتسبب نبش الأجساد المتحللة في انطلاق أمراض"، مشيرًا إلى أن السلطات ستسمح لسكان مدينة بالو، الأكثر تضررًا بالكارثة، بالحفر والبحث عن المفقودين، لكن المسؤولين سيحاولون إقناعهم بعدم فعل ذلك.