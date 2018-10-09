صورة تضيف أملا.. حكاية تمس واقعا.. شخصيات تتصالح مع نفسها وهى تروى قصص أزمات مجتمعهم

منتهى السينما هو التجريب.. صورة تضيف أملا.. حكاية تطرح ما يمس واقعا.. وشخصيات كبشر عاديين ليسو ضحايا أو أبطالا.

هذا أصبح واضحا فى فكر بعض السينمائيين الموهوبين الذين ادركوا أن السينما يمكنها أن تتسلل بعمق افكارها إلى وجدان الناس وتؤدى الرسالة دون مبالغات.. وأنه ليس امامهم سوى التصالح مع انفسهم وكشفها، وهم يروون قصص مجتمعاتهم التى مرت بأزمات كبرى ومازالت.

من هؤلاء المخرج الفلسطينى رشيد مشهرواى، الذى قدم فيلمه «الكتابة على الثلج» فى رؤية جاءت مغايرة لنموزج آخر من السينما الفلسطينية التى تدعو للتصالح والتسامح مع المحتل وتأخذ مكانها فى المهرجانات الكبرى بشكل يثير كثيرا من التساؤلات، فيلم مشهراوى تتناول أحداثه الانقسامات التى نالت من فلسطين ــ وطن ومجتمع ــ بمفرداتها السياسية الأيديولوجية والدينية والجغرافية، التى تنمو على أسس عرقية طائفية فيما تلقى الأحداث ايضا بظلالها على الانقسامات الموجودة فى الوطن العربى وكأنه حالة عربية ممتده، فالعمل فى جانب منه لا يتعامل فقط مع الحالة الفلسطينية، بل هو ينعكس أيضا على الحالة العربية بينما يظهر بين ثناياه ان المحتل هو المستفيد من تلك الانقسامات، حسبما أشار المخرج نفسه كواحد ممن يعيشون القضية بوجدانهم، يسرد الفيلم شخصيات يدفعها تفكيرها لإعادة النظر لذاتها ربما تصل للحقيقة الغائبة وهى لماذا اصبح الوضع الراهن هكذا، تلك الشخصيات يجسدها عدد من الفنانين ينتمون لجنسيات عربية متنوعة لتأكيد فكرة الوطن الأم من بينهم عمرو واكد من مصر، غسان مسعود من سوريا، عرين عمرى ورمزى مقدسى من فلسطين، واللبنانية دياموند أبوعبود.، فبالرغم من أن الأحداث تجرى فى غزة تحت القصف الصهيونى، والحكاية فلسطينية مستوحاة من الواقع المأساوى، فإن لكل هذا انعكاساته على الصعيد العربى، وهو ما حاول المخرج تجسيده من خلال أداء الممثلين.

الفيلم الذى أهداه مشهراوى إلى روح الناقد الراحل سمير فريد من إنتاج مشترك بين فلسطين ومصر وتونس، محاولة للخروج بتجربة سينمائية، تحاول تجسيد تلك الأفكار عبر خمس شخصيات حية مـن دم ولحم، تنحصر فى مكان وزمان محددين، حيث حوصروا فى شقة واحدة عقب العدوان على غزة، ومحاطة بظروف وأحداث غـير عادية تدفعها للتعمق فى ذاتها ولمس حقيقتها والبوح بما تخفيه نفوسها، حيث باتت الانقسامات وعدم تقبل الآخر واضحة بينهم، يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة، وهو ما يضعف مقاومتهم للاحتلال، بحسب الطريق الذى سلكه السيناريو والحوار الذى كتبه مشهراوى أيضا، والذى اوحى بأن الانقسام الفلسطينى ــ الفلسطينى أصبح همًّا ثقيلا واخطر من الاحتلال، وكل الصراع الذى يدور على السلطة يكون تحت الاحتلال، أى أن ما نتصارع عليه وهو السلطة التى لا نملكها وهنا يمكنها أن تتسبب فى ضياع الأرض التى نقف عليها.

المخرج هذه المرة سار فى اتجاه ان يكون الانتاج عربيا، وليس انتاجا مشتركا مع أوروبا كما جرت العادة فى افلامه الأولى «حتى إشعار آخر» و«حيفا»، و«تذكرة إلى القدس» ومن بعدها «عيد ميلاد ليلى».

المخرج يقدم عمله منذ البداية من خلال معايشته الشخصية للحياة الفلسطينية على الأرض، وأيضا اللاجئين كونه عاش طفولته فى مخيّم للاجئين واكتسبت ثقافة المخيّم وحاول أن أوظفها سينمائيا.

مشهراوى يولى أهمية كبرى للتفاصيل الصغيرة لحياة الناس، كجموع تحمل نفس الهم ونفس الاحلام ويربطها مصير واحد، يخترعون الامل، يضحكون ويبكون بصدق ــ هكذا يصورهم ويريدهم، حيث لا يغير مجرى حياتهم المجهول واللا معقول. فى فيلمه يربط مشهراوى بين الخاص والعام ويطرح الامل والتصالح مع النفس الذى بات ملاذا لسينمائيين عرب.. وهم يطرحون مجتمعاتهم التى عانت من التمزق والتفرقة.