في مثل هذا اليوم منذ عام حقق المنتخب الحلم الغائب والمنتظر، وتأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب عن كأس العالم دام لمدة 28 عامًا، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على الكونغو 2-1 بهدفين لنجم ليفربول محمد صلاح.

منتخب مصر أوقعته قرعة التأهل، بمجموعة قوية بجانب غانا والكونغو وأوغندا، حصد من 6 مباريات 13 نقطة ليحتل المركز الأول.

في المباراة الخامسة كانت جولة الحسم بين الفراعنة والكونغو، الجميع تأهب للقاء بأجواء حماسية بملعب برج العرب، واضعين أمالهم في محمد صلاح ورفاقه لقيادة مصر للحظة الغائبة عنهم منذ أكثر من ربع قرن.

أحداث المباراة التاريخية..

محمد صلاح تقدم لمصر بعد تمريرة حاسمة من محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، في الدقيقة الـ63، دفاعات المنتخب المصري متماسكة، حتى أحرز أرنولد بويكا هدف تعادل الكونغو في الدقيقة 87، الجميع كان في حالة من الذهول التام، الحماس الصادر من الجميع تحول إلى حالة من الدهشة.

اللاعبين حاولوا سريعًا إحراز هدف التأهل، مع محاولات كثيرة على مرمى الفريق الكونغولي، حتى احتسب الحكم الجامبي بكاري جاسما، ركلة جزاء لصالح مصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتقدم أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي محمد صلاح لتنفيذها، ويسكنها بشباك المنافس، لتتأهل مصر وتحقق الحلم الغائب عن الجماهير بعد 28 عامًا.

وتأهل المنتخب الوطني للمونديال ووقع بالمجموعة الأولى التي ضمت المستضيف للبطولة، المنتخب الروسي، والأورجواي، والسعودية، ولكن تذيل منتخبنا الترتيب بدون نقاط بعد الخسارة أمام جميع فرق المجموعة.