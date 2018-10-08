«الأسود» ملك السهرات على طريقة نجمات «الريد كاربت»

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لا أحد يختلف على أن اللون الأسود هو ملك الألوان في الأناقة، خاصة في المناسبات والحفلات والاحتفالات السينمائية الضخمة.

اعتمدت العديد من نجمات وممثلات هوليوود على اللون الأسود في إطلالتهن، للظهور على السجادة الحمراء كالنجمات سلمى حايك وبينلوبى كروز وانجلينا جولي في مهرجان الجولدن جلوب 2018.





كما شهدت "الريد كاربت" لمهرجان الجونة السينمائي أكثر من إطلالة للنجمات باللون الأسود خلال أيام المهرجان وفي الختام نذكر منهن النجمة بشرى ونيللي كريم وجميلة عوض ودينا الشربيني ويسرا ونور وريهام عبد الغفور وريم مصطفى وشيرين رضا وهند صبري.