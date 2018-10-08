«القضاء على فيروس سي» توضح أهم الاستعدادات قبل بدء الحملة

قال الدكتور محمد حساني، مدير المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، إن مصر تنفق حوالي 3.8 مليارات دولار، على فيروس سي، سواء بالإنفاق المباشر أو غير المباشر، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، موضحًا أنه لذلك كانت هناك حاجة لمثل هذه الحملة من أجل القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، باعتبارها من أخطر الأمراض التي تواجه البلاد.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن استعدادت الحملة تمثلت في إعداد أماكن ونقاط المسح الشامل التي وصلت إلى 1448 نقطة، وتم تجهيزها بفرق العمل، الذين تدربوا على مدار 5 أيام.

وتابع: «استقبنا حوالي ألف متدرب من محافظات المرحلة الأولى، وكانوا نواة إعداد الحملة، لأنهم دربوا حوالي 14 ألف شخص، هم من ينفذون الحملة الآن على أرض الواقع».

وأردف أن نقاط المسح تمثلت في وحدات الرعاية الأولية، ومستشفيات وزارة الصحة، والعيادات المتنقلة، ومراكز الشباب والرياضة، مشيرًا كذلك إلى العمل على برنامج إدخال إلكتروني واحد، يربط بين نقاط المسح المختلفة.

وذكر أن هذا الجزء المتعلق بنظم المعلومات، استهلك فترة إعداد مرهقة، نظرًا لضرورة ربط عدد من الشبكات ببعضها، مستطردًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أمدت الحملة ببيانات الناخبين، فوق سن الـ 18.

وانطلقت الاثنين الماضي، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات منها محافظة مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ودمياط، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.